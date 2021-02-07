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В МИД Украины заявили о возможном ответе России на закрытие телеканалов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы может ответить на блокировку украинских телеканалов. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, портал «Страна.ua».

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«Я думаю, что именно сейчас у них (россиян. — Ред.) есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут и ответ прилетит <…> мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории», — сказал он.

Кулеба добавил, что украинская сторона должна быть «готова к ответу России», передает «Газета.ру».

«Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — отметил он.

Министр добавил, что не знает, какой ответ может готовить Россия. По его словам, украинские власти уже работают над отражением возможного ответа с российской стороны.

Накануне, 6 февраля, украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание.

В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. В Международной федерации журналистов назвали это цензурой, а в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны.

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