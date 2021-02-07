На складе в Москве ликвидирован пожар площадью 1 тыс. кв. м

Пожар на территории склада на Варшавском шоссе в Москве был потушен. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

В тушении огня принимали участие 94 человека, 29 единиц техники и два вертолета. Информации о пострадавших нет.

«В 19:35 пожар в ангаре на юге Москвы ликвидирован. Авиацией произведено 50 сбросов, было сброшено 250 т воды», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Известно, что на месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, которая делала замеры атмосферного воздуха на предмет превышения загрязняющих веществ. Их в воздухе не было зафиксировано.

Уточняется, что пожар начался в складском помещении лакокрасочных изделий.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожар в металлическом ангаре на юге Москвы локализован на площади 1 тыс. кв. м.

Пожар произошел ранее в этот день на складе на Варшавском шоссе, 37.