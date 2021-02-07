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Хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним»

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Футбольный клуб «Монако» в воскресенье, 7 февраля, обыграл «Ним» в 24-м туре чемпионата Франции по футболу.

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Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Монако». В составе победителей хет-трик оформил полузащитник сборной России Александр Головин (3-я, 12-я и 61-я минуты). Кроме того, ему удалось сделать голевую передачу на Кевина Фолланда (76).

«Саша, конечно, молодец! Он долгое время был травмирован, тренер выпускал его только на замену. А вчера, наконец, я узнал, что Саша начнет с первых минут. Было очень интересно посмотреть, как всё сложится. И он вытащил эту игру. Три гола, боролся до конца!» — приводит слова вице-президента «Монако» Олега Петрова «Спорт-Экспресс».

Он также назвал Головина отличным игроком.

За «Ним» забили Люка До (22-я минута), Зинедин Ферхат (31-я минута) и Никлас Элиассон (80-я минута).

Таким образом «Монако» набрал 48 очков и догнал идущий третьим в турнирной таблице «Пари Сен-Жермен», у которого есть игра в запасе. «Ним» набрал 15 очков и находится на 20-м месте.

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