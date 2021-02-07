Центр активного отдыха открылся в Граховском районе Удмуртии

В селе Грахово Республики Удмуртия торжественно открыли Центр активного отдыха «Сосновый». Стоимость строительства составляет около 2 млн рублей.

Как передает ИА «Сусанин», лыжные трассы в 1, 2, 3 и 5 км проходят по живописному лесу. Здание отапливается, есть мужская и женская раздевалки, тренерская комната, помещение для хранения инвентаря и подготовки лыж. Со временем там появятся душевые кабины, а один из участков лыжной трассы оборудуют освещением.

Церемонию открытия центра «Сосновый» посетил трехкратный серебряный призер зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок Удмуртии Максим Вылегжанин.

«Надеюсь, что молодежь, которая сегодня здесь присутствует, — это будущие члены сборной команды республики, а затем и России по лыжным гонкам», — сказал спортсмен.