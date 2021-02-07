Кравчук предложил отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил не дожидаться, пока «кого-то убьют или ранят» в Донбассе, а сразу отвечать «выстрелом на выстрел». Об этом он сообщил в воскресенье, 7 февраля, в эфире телеканала «Украина 24».

«Я вам скажу свою мысль по этому поводу. Я бы, например, действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят» — сказал Кравчук.

При этом он не пояснил, каким образом это поможет урегулировать конфликт в Донбассе, однако призвал не проявлять «слабость» и не давать «уступок».

«На стрельбу — стрельбой, на ложь — правдой. Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости», — заявил Кравчук.

В конце января Кравчук заявил, что переговоры с Россией по Донбассу зашли в тупик. Он высказал мнение, что Москва давит на Киев, а переговоры по Донбассу являются «фальшивкой». Кравчук призвал действовать теми же методами. Как он отметил, переговоры направлены на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы. По мнению Кравчука, с Россией можно договориться только применением силы, поскольку «она привыкла к таким методам».

Ранее, 21 января, бывший президент Украины заявил, что вопрос о возвращении Донбасса военным путем не стоит, так как проблему можно решить и с помощью санкций. Кравчук добавил, что ограничения против Москвы «будут расширяться и становиться более разнообразными».

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Кроме того, Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав Российской Федерации.

Украина и ряд стран не признают итоги голосования. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм, а также то, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта на юго-востоке.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.