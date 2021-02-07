Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден призвал Сербию признать независимость Косово
Мир
Центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил вакцину «Спутник V»
Мир
В Африке зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии
Спорт
Сборная России обратится в FIS из-за падения Ретивых на Кубке мира
Мир
Посол Украины в ФРГ обиделся на «искажение» Германией истории
Происшествия
Пожар на складе в Москве локализован на площади 1 тыс. кв. м
Наука
В России разработают два лекарства для лечения ВИЧ
Общество
Житель Санкт-Петербурга незаконно держал в квартире львенка

Открытие Года Гагарина отметили в Сасово

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Год Гагарина открылся в Центральной библиотеке города Сасово Рязанской области. Участников церемонии приветствовала Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, главный библиотекарь Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. Она напомнила цитату Федорова «Ширь русской земли способствует созданию богатырских характеров». Одним из таких богатырей стал Юрий Гагарин, впервые оторвавшийся от земной атмосферы навстречу звездам, передает РИА «7 новостей».

Рудольф Бьеран, доктор физики, научный сотрудник Центра Гранже (Франция) сказал, что вместе с нами отмечает 60-летие выхода человек в космос, ведь это не только русский, но международный проект.

Напомним, к празднованию 60-летия первого полета человека в космос и 100-летию летного училища имени Полбина готовятся в Оренбургской области. План на 2021 год включает более тысячи культурных, просветительских, патриотических, спортивных массовых мероприятий. В Оренбурге тем временем завершили реставрационные работы в Доме-музее семьи Юрия и Валентины Гагариных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021