Открытие Года Гагарина отметили в Сасово

Год Гагарина открылся в Центральной библиотеке города Сасово Рязанской области. Участников церемонии приветствовала Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН, главный библиотекарь Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова. Она напомнила цитату Федорова «Ширь русской земли способствует созданию богатырских характеров». Одним из таких богатырей стал Юрий Гагарин, впервые оторвавшийся от земной атмосферы навстречу звездам, передает РИА «7 новостей».

Рудольф Бьеран, доктор физики, научный сотрудник Центра Гранже (Франция) сказал, что вместе с нами отмечает 60-летие выхода человек в космос, ведь это не только русский, но международный проект.

Напомним, к празднованию 60-летия первого полета человека в космос и 100-летию летного училища имени Полбина готовятся в Оренбургской области. План на 2021 год включает более тысячи культурных, просветительских, патриотических, спортивных массовых мероприятий. В Оренбурге тем временем завершили реставрационные работы в Доме-музее семьи Юрия и Валентины Гагариных.