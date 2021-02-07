Центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил вакцину «Спутник V»

Национальный центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил министр социальных ресурсов страны Миклош Кашлер.

«Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины «Спутник V», в результате которых было установлено, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях», — написал он на своей странице в Facebook.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Издание The Lancet 2 февраля опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

4 февраля стало известно, что публикация The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.

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