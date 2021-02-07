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Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии

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Россияне не пострадали при сходе ледника в штате Уттаракханд в Индии. Об этом сообщили в воскресенье, 7 февраля, в посольстве России в Индии.

«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как рассказали на телеканале NDTV, уже не менее 16 человек спасено из засыпанного тоннеля после схода ледника и последующего внезапного наводнения в районе Чамоли Уттаракханда.

Пропавшими без вести считаются около 150 человек. На данный момент найдено 10 тел. Спасательную операцию проводят несколько бригад национальных сил реагирования на стихийные бедствия, а также пограничники и местные спасатели.

В этот же день стало известно, что ледовые массы сошли вниз по горной гималайской реке Дхаулиганге и Алакнанде и вызвали наводнение в высокогорных районах штата.

В результате наводнения оказались полностью разрушены гидроэлектростанция «Ришиганга», на которую пришелся самый сильный удар стихии, три моста и жилые дома ниже по течению реки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что следит за ситуацией в штате Уттаракханд, инцидент контролируется властями.

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