The Wall Street Journal оценил рост совокупного дохода IT-гигантов

Совокупный доход пяти крупнейших IT-компаний вырос на $1,1 трлн, об этом сообщает журнал The Wall Street Journal. В список вошли Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook. Прибыль интернет-гигантов увеличилась на 24%. Общая рыночная капитализация компаний составила $8 трлн, передает телеканал «Известия». Рост обусловлен пандемией, люди больше времени проводят в Сети. Многие перешли на удаленную работу и онлайн-покупки.

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