В Мьянме продолжаются протестные марши против военного переворота

Митинги против госпереворота продолжаются в Мьянме. Тысячи человек вышли на улицы городов страны в воскресенье, 7 февраля. Самые массовые демонстрации идут в двух крупнейших городах страны — Янгоне и Мандалае. Тем временем доступ в Сеть частично восстановили в Мьянме, передает телеканал «Известия». Перебои с интернетом возникли во время прошлых протестов против военного переворота. Жители всё еще не могут войти в аккаунты в Twitter и Instagram, социальные сети заблокированы по приказу военных. Накануне доступ в интернет на национальном уровне упал до 54%, в воскресенье утром снизился до 14%. Сейчас показатель поднялся до 63%.

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