Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании
Мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолета в центральной части Испании. Об этом сообщила в воскресенье, 7 февраля, служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
«Два человека погибли после крушения их самолета. Инцидент произошел в районе аэродрома Альгодор (в городе Толедо)», — сообщили на сайте службы.
Отмечается, что авария произошла в 12:11 по местному времени (14:11 мск). В результате крушения самолета погибли 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.
На месте происшествия работают пожарные, гражданская гвардия и национальная полиция Толедо. Задействован медицинский вертолет.
В конце января в Бразилии в результате крушения самолета погибли шесть человек. Сообщалось, что на борту находились пилот, четверо футболистов клуба «Пальмас» и президент ФК Лукас Мейру.