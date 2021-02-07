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Два человека погибли в результате крушения самолета в Испании

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Мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолета в центральной части Испании. Об этом сообщила в воскресенье, 7 февраля, служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

«Два человека погибли после крушения их самолета. Инцидент произошел в районе аэродрома Альгодор (в городе Толедо)», — сообщили на сайте службы.

Отмечается, что авария произошла в 12:11 по местному времени (14:11 мск). В результате крушения самолета погибли 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.

На месте происшествия работают пожарные, гражданская гвардия и национальная полиция Толедо. Задействован медицинский вертолет.

В конце января в Бразилии в результате крушения самолета погибли шесть человек. Сообщалось, что на борту находились пилот, четверо футболистов клуба «Пальмас» и президент ФК Лукас Мейру.

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