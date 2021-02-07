Пожар на складе в Москве локализован на площади 1 тыс. кв. м
Пожар в металлическом ангаре на юге Москвы локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
«В 17 часов 08 минут пожар был локализован», — говорится в сообщении.
Пожар произошел ранее в этот день на складе на Варшавском шоссе, 37, в Москве. Информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают пожарные. Также к тушению огня привлечены два вертолета. Обстоятельства инцидента выясняются.