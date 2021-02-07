Склад в Барнауле загорелся на площади 500 кв. м
Кровля склада загорелась в Барнауле на площади 500 кв. м. Об этом сообщила в воскресенье, 7 февраля, пресс-служба управления МЧС по Алтайскому краю.
«Сегодня вечером (7 февраля. — Ред.) поступило сообщение о возгорании в городе Барнауле по адресу: 9-й Заводской проезд. На момент прибытия пожарных расчетов горела кровля и внутри склада. Строение железобетонное, кровля — металл по деревянной обрешетке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 54 человека и 14 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
На данный момент пожар на складе локализован.
В этот же день загорелся склад на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила 400 кв. м.