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Посольство России назвало предвзятыми слова премьера Литвы о «Спутнике V»

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Посольство РФ в Литве назвало дезинформацией слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, которая в негативном ключе высказалась о российской вакцине «Спутник V». Дипломаты прокомментировали пост Шимоните в Twitter 7февраля.

«Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в социальной сети.

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Поводом для ответа стал пост Ингриды Шимоните, опубликованный в Twitter 5 февраля. В сообщении политик назвала «Спутник V» «гибридным оружием», которое Москва якобы использует для распространения влияния.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Издание The Lancet 2 февраля опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. Кроме того, уровень антител у привитых оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19.

4 февраля стало известно, что публикация The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о применении российской вакцины на своей территории. В минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, у России есть все основания для того, чтобы выдвинуть разработчиков «Спутника V» на Нобелевскую премию.

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