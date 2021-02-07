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Премьер Японии выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил сожаление в связи с отсутствием мирного договора с Россией и нерешенными вопросами с «северными территориями». Об этом он сообщил в воскресенье, 7 февраля, в видеообращении к ежегодному общенациональному съезду за «возвращение северных территорий».

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«Ситуация, когда, несмотря на то, что после войны (Второй Мировой — Ред.) прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление. В сентябре прошлого года, вскоре после того, как я стал премьер-министром, мы провели с президентом (России Владимиром) Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога в том числе и о заключении мирного договора», — сказал Суга.

По его словам, проведение съезда, несмотря на пандемию COVID-19, «имеет глубокий смысл». Премьер-министр напомнил, что в ходе телефонного разговора с президентом России, который прошел в сентябре 2020 года, обсуждался также вопрос о возобновлении безвизовых обменов. Однако они были отменены из-за пандемии COVID-19.

Суга отметил, что необходимо «как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», передает «Газета.ru».

Общенациональный съезд за «возвращение северных территорий» проходит в Японии каждый год 7 февраля. Традиционно в съезде принимают участие премьер-министр страны, глава МИД и другие члены правительства Японии. В связи с пандемией COVID-19 в этом году съезд проходит в онлайн-формате.

Ранее, 4 февраля, МИД Японии выразило протест из-за учений России в южной части Курильских островов. Сообщалось, что речь идет о стрельбах на острове Кунашир. Береговая охрана Японии предупредила об этом рыболовецкие суда, которые могли проходить в том районе.

В тот же день премьер-министр Японии Есихидэ Суга пообещал «хотя бы на полшага приблизиться» к решению вопроса с Россией о принадлежности Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В конце 2018 года российский лидер и на тот момент премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. При этом к соглашению страны не пришли до сих пор.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над Курилами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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