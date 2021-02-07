Дижон бросил в Дацика связку бананов

Боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик появился на пресс-конференции, посвященной шоу «Короли ринга», со связкой бананов. Их он подарил камерунскому боксеру Тайсону Дижону, однако тот бросил связку в своего соперника. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, телеканал РЕН ТВ.

«Я тебя отправлю в нокаут <…>. Хороший подарок тебе. На тебе», — крикнул камерунский боец во время броска.

Дацик ответил своему оппоненту: «Тайсон какой-то на минималках».

Отмечается, что после инцидента спортсмены едва не подрались на «дуэли взглядов» и ведущему мероприятия пришлось разнимать бойцов.

Дижон и Дацик встретятся на турнире «Короли ринга». Он пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

В соревновании примут участие именитые бойцы и популярные блогеры. Помимо Дижона и Дацика в главном бою встретятся видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Ранее, 5 февраля, тренер по ММА спрогнозировал исход боя Вячеслава Дацика против Тайсона Дижона. По его мнению, российский боец уступит камерунскому Тайсону, если не проявит себя в самом начале боя.

В конце января Дижон попытался разозлить Дацика и сказал следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» После этого камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест. Дацик без эмоций воспринял угрозы своего соперника, при этом добавив, что готовится «убивать на ринге» Дижона.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако, в свою очередь, спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.