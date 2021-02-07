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Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной от COVID-19 из РФ

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Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил о готовности сделать прививку от коронавируса российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

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Он подчеркнул, что речь не идет о «геополитических битвах», а только об эффективности, доступности и безопасности препаратов.

Также канцлер раскритиковал «бюрократизированную и медленную» работу Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), которая ведется в настоящее время для допуска вакцин на территорию Евросоюза.

Кроме того, Курц отметил, что Австрия готова в случае одобрения вакцин предоставить австрийским компаниям мощности для их производства.

2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность препарата составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

На следующий день после публикации газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса.

Bloomberg писал, что создание Россией «Спутника V» стало самым большим научным прорывом страны со времен Советского Союза.

Многие страны заинтересовались российской вакциной — уже 20 государств одобрили ее для использования, в настоящее время вакцина производится в таких государствах, как Индия, Южная Корея и Бразилия.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в воскресенье, 7 февраля, заявил, что к концу следующей недели «Спутник V» будет зарегистрирован в 25 странах, пишет «Газета.ру».

Во время визита в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что надеется на подтверждение эффективности вакцины от ЕМА, так как Евросоюз сталкивается с нехваткой препаратов от других производителей.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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