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Офтальмолог перечислила причины зуда в глазах

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Долгое пребывание за экранами гаджетов и компьютеров ухудшает зрение и провоцирует болезни органов зрения, но в большинстве случаев первопричиной проблем с глазами становится занесенная инфекция. Об этом 7 февраля рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

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«Причины зуда могут быть разные. Чаще всего это аллергические реакции или инфекционно-аллергические. Причинами инфекционного процесса могут быть вирусы, грибы, простейшие и даже такие микроорганизмы, как клещи. Клещевой демодекозный кератоконъюнктивит или блефарит очень часто сопровождается зудом век», — объяснила специалист Пятому каналу.

Нестерпимое желание почесать веки возникает и при так называемом синдроме сухого глаза, когда человек испытывает дискомфорт, покраснение глазного яблока, добавила она.

«Нередко этот синдром ведет к снижению остроты зрения. Кроме того, общие заболевания также могут стать причиной зуда век и глазного яблока. Такие как диабет, системные заболевания», — сказала Шилова.

По словам специалиста, если у человека наблюдается зуд в области глаз, то ему следует немедленно обратиться к врачу.

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