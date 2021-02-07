Канцлер Австрии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией

Европейский союз нуждается в диалоге с Россией, несмотря на разногласия. Об этом сказал в воскресенье, 7 февраля, канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«При всех различиях мы нуждаемся и в диалоге с Россией», — заявил он.

Накануне Курц поддержал позицию Германии по поводу строительства «Северного потока – 2». По его словам, газопровод является важным проектом для всей Европы и выгоду от его реализации получат не только Германия и Австрия, но и другие страны Евросоюза.

Также 6 февраля отношения России и Евросоюза оценил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, ситуация между Брюсселем и Москвой далека от удовлетворительной, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

За день до этого постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения Москвы и Брюсселя еще могут вернуться к нормальному состоянию. Он отметил, что обе стороны осознают необходимость диалога и взаимодействуют по ряду направлений. В частности, это ближневосточное урегулирование и вопросы иранской ядерной программы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза «отсутствие нормальности». Министр назвал ЕС ненадежным партнером для Москвы и напомнил, что Брюссель «всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

31 января министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией, так как многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с Москвой.