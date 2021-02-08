В России 2021-й объявлен Годом науки и технологий, и это вовсе не случайно. События последних лет отчетливо показали: будущее за наукой. Мы уже не можем представить свою жизнь без высоких технологий, и именно они определят вектор развития каждой страны и всего человечества в целом.

Если смотреть на ситуацию глобально и немного по-философски, становится понятно, насколько большое значение приобретают принципы морали: то, как важно заботиться о своей планете и сохранении на ней мира, научиться быть терпимыми друг к другу и заботиться об общественном благе в большей степени, чем о своем личном.

Вместе с этим уже совершенно ясно, что прогресс не остановить: мы не пересядем с самолета на лошадь и не вернемся к натуральному хозяйству. Но как же поступить в этой сложной ситуации? Как предотвратить те риски, которые мы видим уже сейчас? Как обеспечить развитие, не усиливая угрозы? Для нашей страны этот вопрос стоит особенно остро, так как мы всегда были научной сверхдержавой. Даже когда в период 90-х наука в России переживала непростые времена и наши специалисты разъехались по всему миру, именно они во многом определили научный прогресс человечества.

Около четверти века назад профессия ученого в России перестала быть такой же престижной, как раньше. Когда-то ученые были элитой общества — ими восхищались, им завидовали, на них равнялись. Думаю, ученые могли уступить в народном восхищении только космонавтам. Последние, кстати, тоже вполне могли бы быть отнесены к ученым, учитывая то, какие эксперименты они проводят на орбите во время полетов и какими обширными знаниями обладают.

Сейчас ситуация с престижем профессии ученого меняется на глазах, и неслучайно. Образ ученого как фанатичного нищего в растянутом свитере остался в прошлом — едва ли вы найдете таких персонажей в современных исследовательских центрах. У ученых вполне достойная зарплата — например, довольно много объявлений о работе, где биоинформатикам предлагают зарплату около 250 тыс. рублей, и это далеко не предел. В институтах появилось современное оборудование и есть государственная программа по его постоянному обновлению. Отечественные научные фонды и министерства поддерживают как крупные проекты, так и небольшие поисковые исследования. Особое внимание уделяется поддержке молодежи и ее привлечению в науку. Большую роль в этом играет Российский научный фонд, который на конкурсной основе предоставляет молодым ученым гранты, не уступающие по размерам грантам для маститых ученых, но с более простой отчетностью. В стране даже появился кадровый голод: ученых не хватает. И мы должны принять меры, чтобы эта проблема была решена.

Почему же мы всё еще не можем поверить в российскую науку? Ведь доказательства нашей силы налицо. Возьмем последний ярчайший пример — отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции. Можно долго приводить аргументы за и против массовой вакцинации — это скорее к теме о социальной ответственности. Сейчас же речь не об этом. Сколько было выражено скепсиса по поводу ее безопасности и эффективности, приводились самые странные доводы. По сути, такое поведение объяснялось лишь одним фактом — отсутствием веры в то, что российские ученые могут сделать что-то достойное. Даже тот факт, что именно наша научная школа была колыбелью иммунологии, защитившей человечество от опаснейших инфекций, не позволяет многим сделать объективные выводы. Но время расставило всё по своим местам. И на днях мы все увидели результат: мировое сообщество признало преимущества отечественной вакцины — как ведущие научные издания, так и авторитетные западные СМИ. На это событие не смогли больше повлиять даже коммерческие интересы других стран.

Прошедший год для большинства был очень непростым. Опыт пандемии коронавирусной инфекции преподал нам множество уроков, заставил о многом задуматься. Но ведь эти вопросы стояли перед человечеством и раньше, и Россия не исключение. Просто раньше мы думали о них как о теоретических, а теперь теория вдруг стала реальностью и приобрела совсем другую значимость. В нашей стране давно задумывались о грядущих угрозах и прорабатывали механизмы ответа на них.

Если мы заглянем в Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, которая была утверждена еще в 2016 году, мы узнаем о нескольких так называемых больших вызовах. Вот цитата одного из пунктов, позволяющая понять, что это такое: «Большие вызовы создают существенные риски для общества, экономики, системы государственного управления, но одновременно представляют собой важный фактор для появления новых возможностей и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации. При этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на эти вызовы, играя важную роль не только в обеспечении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке рисков и возможных опасностей для человечества». Именно для ответа на большие вызовы в России разработаны новые механизмы, обеспечивающие развитие образования и науки. Именно этот стратегический вектор позволит нам быть конкурентоспособными и обеспечить безопасность граждан.

Все эти факты говорят об одном: наука приобретает для России и для человечества в целом всё большую значимость. Это та область, которая будет больше всего расти в ближайшие десятилетия. Уже сейчас мы видим огромный интерес молодежи к науке — например, по стремительно растущему конкурсу на научные факультеты в вузах и по количеству поступающих в аспирантуру. Растет зарплата ученых, повышается уровень научных организаций и университетов. Уверена, опыт пережитой пандемии и комплекс мероприятий в Год науки и технологий приведут к росту престижа профессии ученого и привлекут в профессию большое число молодежи. Будущее — за наукой.

Автор — заместитель директора ИМБ РАН по научной работе, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых

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