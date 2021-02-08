Банки сообщили о росте выручки от переводов граждан в 1,5 раза

В год пандемии российским банкам удалось нарастить доходы от денежных переводов физлиц, выяснили «Известия». Такой вывод следует из анализа бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций.

У разных финансовых организаций рост выручки оказался разным — от 26 до 90%. При этом к доходам банков от денежных переводов физлиц относятся комиссии за перечисления средств со счета на счет, а также за платежи, например за услуги ЖКХ. В 2020 году Сбербанк заработал на этом направлении бизнеса 71 млрд рублей — на 48% больше, чем в 2019-м, следует из его отчетности по РСБУ. Для сравнения: годом ранее банку удалось нарастить показатель только на 27%.

В ВТБ эта статья доходов в 2020-м увеличилась на 27% (до 7,1 млрд рублей), в Альфа-банке — на 45% (до 6,8 млрд рублей), в РСХБ — на 90% (до 600 млн рублей).

В то же время, как выяснили «Известия», два банка из топ-10 — Московский кредитный банк (МКБ) и «Открытие» — в год пандемии сократили выручку от онлайн-переводов: на 28 и 33% соответственно. МКБ на этом направлении бизнеса заработал 228 млн рублей, а «Открытие» — 330 млн рублей.

Сокращение доходов от переводов физлиц МКБ объясняет фокусом на развитии клиентских сервисов. Например, на первом этапе активного распространения COVID-19 в марте 2020 года банк временно отменил любые комиссии за переводы как в мобильном, так и в интернет-банке.

На вопрос «Известий» о причинах увеличения доходов от денежных переводов в ВТБ сообщили, что на показатель повлиял рост числа и объемов перечислений, в том числе через систему быстрых платежей.

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