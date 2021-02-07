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Вирусологи назвали возможные сроки отказа от масок в России

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Вирусологи считают, что россияне смогут отказаться от медицинских масок и перчаток не раньше весны. Согласно худшему сценарию, масочно-перчаточный режим продлится до осени. Об этом сообщили в воскресенье, 7 февраля, вирусологи, опрошенные РБК.

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«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год, в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться», — объяснила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Она отметила, что у любой инфекции есть сезон и к лету, скорее всего, будет спад заболеваемости.

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — считает вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По мнению врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, масочно-перчаточный режим могут отменить уже в апреле-мае, но осенью возможно возвращение требования о ношении масок и перчаток в связи с сезоном респираторных заболеваний.

«Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам», — отметил он.

Как уточняет «Газета.ru», представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что даже при значительном снижении уровня заболеваемости COVID-19 не стоит расслабляться, поэтому соблюдение масочного режима и социальной дистанции продолжится.

Ранее, 2 февраля, врач-иммунолог Владислав Жемчугов спрогнозировал, что отказаться от медицинских масок люди смогут примерно через четыре месяца или пока доля населения, обладающая иммунитетом к COVID-19, не достигнет 60–70%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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