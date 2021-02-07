Тела 10 человек извлекли из реки после схода ледника в Индии

Не менее 10 тел погибших извлекли в воскресенье, 7 февраля, из разлившейся после прорыва ледника реки Дхаулиганга в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на представителей местной полиции.

По информации полиции, считаются пропавшими без вести 100–150 человек.

На месте происшествия работают три группы спасателей в составе 100 человек. На помощь пострадавшим от стихийного бедствия районам направлено 600 человек из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и армии.

Утром 7 февраля река Дхаулиганга на севере страны вышла из берегов после прорыва ледника. Ледник сошел и по реке Алакнанде. В результате наводнения оказались полностью разрушены гидроэлектростанция Ришиганга, на которую пришелся самый сильный удар стихии, три моста и жилые дома ниже по течению реки.

Находящиеся ниже по течениям рек плотины начали экстренный сброс воды для предотвращения возможного ущерба. Также была проведена эвакуация местного населения. Впоследствии власти заявили, что ситуация в районе Алакнанды нормализовалась.

17 человек оказались в ловушке в подземном туннеле на плотине Тапован — их удалось спасти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что следит за ходом спасательной операции в штате Уттаракханд.