Жители Мьянмы провели массовые протесты против военного переворота

Массовые протесты против власти военных, сместивших 1 февраля гражданское правительство Мьянмы, прошли в воскресенье, 7 февраля, в нескольких городах страны. Об этом сообщил новостной портал Irrawaddy на своей странице в Facebook.

Крупнейшие демонстрации идут в Янгоне, деловой столице Мьянмы, и в Мандалае, втором крупнейшем городе. Как следует из опубликованных видео, на улице мегаполисов вышли тысячи человек, акции пока проходят мирно.

Протестующие призывают к уходу военных от власти и выступают за возвращение гражданского правительства.

К настоящему времени полицейские задержали шесть человек в Мьявади. Акции прошли также в Мергуи, Мьейе и Пхакане.

В Янгоне к митингующим, которые требуют освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи, присоединился активист Мин Ко Наин, который был одним из лидеров восстания 1988 года. Он призвал общественность к активизации протестов.

Протесты в Мьянме проходят с начала февраля. Участники выкрикивали антивоенные лозунги и призывали освободить задержанных высокопоставленных чиновников.

1 февраля военные задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые не признали итоги выборов, прошедших в стране в ноябре.

После задержания руководителей страны военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.