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Служба социального такси в Якутске выполнила более 2,5 тыс. поездок

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В Якутске работает специализированная служба «Социальное такси», которое оказывает услуги по транспортировке маломобильных граждан и граждан с инвалидностью. По данным Окружной администрации города, за последний год выполнено более 2,5 тыс. поездок.

Перевозка осуществляется в приспособленных для посадки пассажиров на инвалидной коляске микроавтобусах. Заказчик оплачивает услугу по ценам такси, сложившимся в конкурентных условиях (около 150 рублей по городу в один конец). Услуга доступна даже в многоэтажных домах, не имеющих лифта, и предоставляется «от кровати до кровати», передает ИА SakhaNews. В Якутке сейчас проживает более 15 тыс. людей с инвалидностью. На социальное такси из бюджета города выделяется финансирование в размере 2,5 млн рублей.

Напомним, план изменений в закон Приморского края «О пилотном проекте по организации предоставления транспортной услуги отдельным категориям граждан» увеличивает перечень объектов, куда могут поехать инвалиды I группы и дети-инвалиды при использовании транспортной услуги. В список пунктов назначения для поездки на социальном такси добавлены почтовые отделения, аптеки, банки, нотариальные конторы и адвокатские образования, суды, организации культуры и искусства, спорткомплексы, общественные организации инвалидов, библиотека для слепых, отделы опеки и попечительства.

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