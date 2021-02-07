Врачи в РФ для реабилитации пациентов с COVID-19 применили методы водолазов

В госпитале ветеранов Екатеринбурга для реабилитации пациентов после COVID-19 начали применять барокамеры, популярные у дайверов. Об этом 7 февраля сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на заявление специалистов клиники.

По словам врачей, оборудование помогает пациентам, перенесшим коронавирус, привести в порядок легкие и насытить кислородом другие системы организма.

«Декомпрессионная болезнь у подводников сопровождается гипоксией, поэтому водолазы и дайверы пользуются барокамерами — иногда они стоят прямо на кораблях», — рассказал врач-физиотерапевт госпиталя Евгений Дербышев.

Как добавил врач, в госпитале используют барокамеры ЛКС-303. Кислород подается в них под повышенным давлением, что позволяет восстановить легкие после перенесенной пневмонии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что люди, повторно заболевшие COVID-19, как правило, переносят болезнь легко.

В начале февраля медики из Йельского университета, изучив вторую волну коронавируса у ранее переболевших COVID-19, пришли к выводу, что причиной повторного заболевания может быть не только слабый иммунитет, но и реактивизация остатков коронавирусной инфекции в организме пациента.