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Двое сотрудников Росгвардии Дагестана задержаны по подозрению в убийстве

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Двое сотрудников Росгвардии Дагестана подозреваются в убийстве человека по предварительному сговору. Об этом сообщила в воскресенье, 7 февраля, пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — следует из сообщения.

Как полагает следствие, в субботу, 6 февраля, в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала двое сотрудников Росгвардии произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя. Отмечается, что выстрелы были совершены намеренно с целью совершения убийства из-за давнего конфликта с жертвой.

Мужчина скончался на месте. В него было выпущено 38 пуль.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

Как уточняет «Газета.ру», сотрудники Росгвардии убили бывшего главу села Новокули Новолакского района Абакара Капланова. Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование преступления. Он уже обсудил дело с руководством местных силовых структур и выразил уверенность в объективном расследовании дела.

Об убийстве бывшего главы села Новокули стало известно 6 февраля. Мужчину застрелили в кабинете начальника уголовного розыска Советского РОВД в Махачкале.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов рассказал, что, произошедшее связано с земельным спором, передает РЕН ТВ.

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