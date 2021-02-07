На трассе Екатеринбург — Челябинск столкнулись 20 автомобилей

На 182-м км трассы М-5 на участке Екатеринбург — Челябинск произошло массовое ДТП: из-за гололеда и плохой видимости столкнулись 20 автомобилей. Информацию об аварии в воскресенье, 7 февраля, подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

Из-за происшествия пробка на указанном участке дороги растянулась на 3 км.

«Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло», — цитирует «Е1.RU» руководителя пресс-службы ведомства Валерия Горелых.

К настоящему моменту сведений о пострадавших в результате аварии нет, на месте происшествия работает несколько нарядов ДПС. Также для водителей и пассажиров организованы два пункта обогрева с горячим чаем.

«Для того чтобы не создался дорожный коллапс, представители МВД организовали реверсивное движение и рекомендуют водителям транспортных средств объезжать этот участок через село Патруши и Арамиль», — добавил Горелых.

Днем ранее в Иркутской области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека. Столкновение Honda Fit и Toyota Fielder произошло недалеко от поселка Листвянка около 23:30 (18:30 мск). От удара вторая иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Peugeot. В результате водитель и трое пассажиров Honda скончались на месте.