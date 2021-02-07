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Эксперты назвали самые популярные направления для весеннего отдыха

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Эксперты проанализировали поисковые запросы на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая и выяснили, куда российские туристы хотели бы отправиться отдыхать весной, сообщает 7 февраля сервис OneTwoTrip.

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Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Москва — весной билеты в столицу ищут 15% путешественников, передает «РИА Новости».

На втором месте — Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент.

Третью строку занимает Санкт-Петербург.

Также в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.

Среди зарубежных маршрутов лидером спроса стала Турция — в Стамбул хотят отправиться 18% россиян.

В тройке самых востребованных направлений — ОАЭ и Египет.

Часто клиенты проверяют билеты на Мальдивы, в Узбекистан, США, Казахстан, на Кипр, в Армению и Сербию.

Ранее, в январе, стало известно, во сколько обойдутся российским путешественникам билеты в предстоящие выходные 23 февраля и 8 марта на популярные туристические направления.

В конце февраля россияне отдыхают с 21-е по 23-е число, а в марте — с 6-го по 8-е. Список туристических предпочтений на эти выходные в целом совпал, отметил туроператор.

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