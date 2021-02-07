Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Nexta

Белоруссия направила в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича, Минск намерен добиваться их выдачи. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Республики Беларусь Михаил Вавуло.

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал он порталу «Sputnik Беларусь».

Вавуло отметил, что выдача нарушителей зависит от того, как польская сторона будет соблюдать международные обязательства, передает «Газета.ру».

Ранее, 20 октября 2020 года, суд Центрального района Минска признал экстремистскими канал и логотип Nexta. Данный Telegram-канал публиковал различную информацию о протестных акциях в республике.

В начале ноября Следственный комитет республики признал создателей Nexta Путило и Протасевича обвиняемыми по уголовным статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок». Их объявили в международный розыск.

Следователи отметили, что обвиняемые совершили «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

Как полагает ведомство, создатели Telegram-канала неоднократно призывали к протестам, массовым беспорядкам, забастовкам, блокировке дорог, а также координировали протестные акции.

В середине ноября КГБ Белоруссии включил Telegram-каналы Nexta Live и Nexta, а также их создателей в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В конце января 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не так важно, кто «подогревал» протесты в республике, а важно то, почему «белорусы позволили себя подогреть и допустить разлад в стране».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.