Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника
Спорт
Тактаров выразил уверенность в победе Волкова на чемпионате UFC
Общество
Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
Общество
В России за сутки выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19
Экономика
Правительство расширило программу развития Республики Алтай
Мир
Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Мир
Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
Общество
Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве экс-главы села
Мир
На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19
Сюжет:

Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Nexta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белоруссия направила в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича, Минск намерен добиваться их выдачи. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Республики Беларусь Михаил Вавуло.

Бунт обещанный: как в Белоруссии проходит день всеобщей забастовки
Данные о стачках на заводах противоречивы

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал он порталу «Sputnik Беларусь».

Вавуло отметил, что выдача нарушителей зависит от того, как польская сторона будет соблюдать международные обязательства, передает «Газета.ру».

Ранее, 20 октября 2020 года, суд Центрального района Минска признал экстремистскими канал и логотип Nexta. Данный Telegram-канал публиковал различную информацию о протестных акциях в республике.

В начале ноября Следственный комитет республики признал создателей Nexta Путило и Протасевича обвиняемыми по уголовным статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный̆ порядок». Их объявили в международный розыск.

Следователи отметили, что обвиняемые совершили «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

Как полагает ведомство, создатели Telegram-канала неоднократно призывали к протестам, массовым беспорядкам, забастовкам, блокировке дорог, а также координировали протестные акции.

В середине ноября КГБ Белоруссии включил Telegram-каналы Nexta Live и Nexta, а также их создателей в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В конце января 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не так важно, кто «подогревал» протесты в республике, а важно то, почему «белорусы позволили себя подогреть и допустить разлад в стране».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021