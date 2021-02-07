Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Индии заявил о контроле ситуации со сходом ледника
Спорт
Тактаров выразил уверенность в победе Волкова на чемпионате UFC
Общество
Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений
Общество
В России за сутки выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19
Экономика
Правительство расширило программу развития Республики Алтай
Мир
Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата
Мир
Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
Общество
Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве экс-главы села
Мир
На Украине за сутки выявили менее 3,5 тыс. случаев COVID-19

Врач предупредила об опасности сосудистых звездочек на лице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красные сеточки на лице и теле могут свидетельствовать не только о косметическом дефекте, но и о наличии сосудистой патологии. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова 7 февраля.

Уколоться и забыться: потенциальные красотки ложатся под нож и в жидкий азот
Вампирский лифтинг, бразильские ягодицы и другие опасные бьюти-процедуры

«При данном состоянии имеет место сосудистая патология, связанная с нарушением тонуса сосудистой стенки. Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи», — цитирует специалиста «Пятый канал».

В случае появления сосудистой патологии необходимо обратиться к терапевту, чтобы исключить общие заболевания.

«Сдать общий анализ крови, мочи, сделать УЗИ внутренних органов, выяснить, есть ли патологии сердечно-сосудистой системы и так далее», — добавила Бочарова.

По ее словам, чаще всего сосудистые звездочки наблюдаются у людей с эндокринными заболеваниями и проблемами с обменом веществ. Также они появляются у любителей алкоголя и курильщиков, а также у пациентов, страдающих от болезней почек и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, подобные сеточки на лице появляются у поваров, работающих в горячем цеху: резкий перепад температур «расхолаживает» сосуды, сказала специалист.

Если же обследование показало, что внутренние органы и системы функционируют корректно, то следует обратиться к профессиональному косметологу, который подберет средства для ухода за тем или иным типом кожи, а также проведет необходимые физиотерапевтические процедуры для устранения дефекта, отметила Бочарова.

Ранее в этот день диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты могут повлиять на артериальное давление.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021