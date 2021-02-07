Врач предупредила об опасности сосудистых звездочек на лице

Красные сеточки на лице и теле могут свидетельствовать не только о косметическом дефекте, но и о наличии сосудистой патологии. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова 7 февраля.

«При данном состоянии имеет место сосудистая патология, связанная с нарушением тонуса сосудистой стенки. Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи», — цитирует специалиста «Пятый канал».

В случае появления сосудистой патологии необходимо обратиться к терапевту, чтобы исключить общие заболевания.

«Сдать общий анализ крови, мочи, сделать УЗИ внутренних органов, выяснить, есть ли патологии сердечно-сосудистой системы и так далее», — добавила Бочарова.

По ее словам, чаще всего сосудистые звездочки наблюдаются у людей с эндокринными заболеваниями и проблемами с обменом веществ. Также они появляются у любителей алкоголя и курильщиков, а также у пациентов, страдающих от болезней почек и сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, подобные сеточки на лице появляются у поваров, работающих в горячем цеху: резкий перепад температур «расхолаживает» сосуды, сказала специалист.

Если же обследование показало, что внутренние органы и системы функционируют корректно, то следует обратиться к профессиональному косметологу, который подберет средства для ухода за тем или иным типом кожи, а также проведет необходимые физиотерапевтические процедуры для устранения дефекта, отметила Бочарова.

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