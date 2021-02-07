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В базу «Миротворца» внесли гражданскую жену владельца заблокированных каналов

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Украинский сайт «Миротворец» внес в базу Наталью Лавренюк, гражданскую супругу Тараса Козака, депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и владельца заблокированных властями украинских телеканалов. Об этом 7 февраля сообщил портал nv.ua.

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В списке «Миротворца» указано, что Лавренюк внесена в список с пометкой «пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства».

Также отмечается, что женщина является бенефициарным собственником компании «НЗНП Трейд», занимающейся добычей нефти на территории российского Ханты-Мансийского автономного округа.

Козак является владельцем телекомпаний, которые подверглись ограничениям со стороны украинских властей, в частности «112 Украина», NewsOne, ZIK. Ограничения коснулись также региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ».

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против данных телеканалов и самого Козака.

Ресурсы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube. Зеленский объяснил принятие «сложного решения» борьбой с «пропагандой в информационной войне за правду и европейские ценности».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» ограничения назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова в стране и на съезде 4 февраля приняли резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) и других граждан, называя их изменниками родины.

Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. С инициативой о закрытии сайта выступали и европейские, и украинские политики.

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