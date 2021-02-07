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Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве экс-главы села

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Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела дела по факту убийства экс-главы села Новокули Новолакского района республики Абакара Капланова в отделе полиции. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

«Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Меликов уже обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании дела.

По данным регионального СУ СК, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы «из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое росгвардейцев расстреляли 34-летнего Капланова, отчего тот скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Двоих сотрудников Росгвардии задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Газета.ру»

По данным МВД, у погибшего была «давняя вражда» с двумя росгвардейцами-односельчанами из-за спорного земельного участка. Троюродный брат убитого Рамазан Султанов также связал конфликт с земельным спором, рассказав, что в Капланова выпустили 38 пуль.

Источник ТАСС заявил, что задержанные росгвардейцы получали от Капланова угрозы. Они приехали в отдел полиции, чтобы написать заявление на экс-главу села, однако на месте произошел конфликт, который закончился стрельбой.

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