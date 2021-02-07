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Тарасов прокомментировал массовую потасовку с участием Дацика

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Российский блогер и боец MMA Артем Тарасов прокомментировал массовую потасовку с участием бойца смешанного стиля и тайского бокса Вячеслава Дацика. Инцидент произошел на пресс-конференции в преддверии боксерского шоу «Короли ринга».

«Дацик очень много говорил, какой он якобы чемпион, якобы он меня выиграл в бою, и что Кокляев не составит проблем. На что я подошел и сказал: «Видишь мои кулаки? Они сломались о твою голову, но не были сломлены». Потому что я в итоге всё равно победил», — цитирует Тарасова телеканал РЕН ТВ 7 февраля.

По его словам, представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев отреагировал на эти слова спокойно, а Дацик встал, после чего понеслась перепалка. Говоря о потасовке, Тарасов отметил, что показал готовность «навалять» не только Кокляеву, но и Дацику.

Как накануне рассказал Кокляев, начало массовой драке было положено в тот момент, когда бойцы впервые встретились в октагоне.

Поединок Дацика с Тарасовым состоялся в апреле 2019 года. Блогер сам вызвал соперника на бой, несмотря на то, что уступал ему в весе почти в два раза. При этом блогеру удалось победить: после третьего раунда Дацика дисквалифицировали за использование запрещенных приемов.

20 февраля 30-летний Тарасов встретится на ринге с 42-летним Кокляевым. Поединок пройдет по правилам бокса, сейчас оба спортсмена усиленно готовятся к противостоянию.

Накануне боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал Кокляева и бойца смешанных единоборств Максима Новоселова перед боксерским турниром «Короли ринга».

Турнир пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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