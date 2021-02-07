Правительство упростило порядок получения субсидий на строительство соцучреждений

Правительство России упростило порядок получения субсидий на строительство социальных учреждений для пенсионеров. Об этом говорится в воскресенье, 7 февраля, на сайте кабмина.

Как следует из постановления № 116 от 5 февраля, власти предусмотрели отсрочку для подачи целого ряда документов.

«В их числе — свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство, заключение государственной экспертизы на проект», — отметили в кабмине.

Документы разрешено направлять после подписания соглашения о предоставлении господдержки, но не позже 1 июля года, предшествующего строительству.

«До этого будет достаточно заявки на получение субсидии и обоснования на включение объекта в проект федеральной адресной инвестиционной программы», — уточняется в сообщении.

Принятое решение даст регионам гарантии на получение федеральных средств и простимулирует их к быстрой подготовке документов. В результате это ускорит начало строительства стационаров для постоянного проживания людей старшего возраста.

Постановлением внесены изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан».

Ранее в этот день стало известно, что Республика Алтай получит средства из федерального бюджета для решения экологических проблем на территории Акташского горно-металлургического завода. Это предусмотрено постановлением правительства России.