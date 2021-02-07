Врач рассказал о течении повторного заболевания COVID-19

Люди, повторно заболевшие COVID-19, как правило, переносят болезнь легко. Об этом рассказал 7 февраля врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Повторное заболевание протекает почти у всех в легкой форме», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Тимакова, зачастую люди даже не замечают, что заболели COVID-19 второй раз.

Специалист также отметил, что антитела вырабатываются не у всех переболевших, однако исследования показывают, что клеточный иммунитет, при котором нет антител, но есть клетки памяти, способные при необходимости их вырабатывать, формируется почти у всех.

Накануне Тимаков рассказал, что мутации COVID-19 чаще всего возникают у долго болеющих пациентов. Речь идет о сроке в три месяца — такая продолжительность болезни наблюдается у людей с иммунодефицитным состоянием.

5 февраля сообщалось, что медики из Йельского университета, изучив вторую волну коронавируса у ранее переболевших COVID-19, пришли к выводу, что причиной повторного заболевания может быть не только слабый иммунитет, но и реактивизация остатков коронавирусной инфекции в организме пациента.

Подобные случаи, подчеркнули специалисты, относительно редки, поэтому пока нельзя однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

В частности, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в конце января, в столице COVID-19 повторно болеют менее 1% человек, передает «Газета.ру».

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