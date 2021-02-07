Двоих росгвардейцев задержали по делу об убийстве жителя Дагестана

Двое сотрудников Росгвардии задержаны по подозрению в убийстве жителя Дагестана в отделе полиции. Об этом 7 февраля сообщили в следственном управлении СК по региону.

«Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения.

По версии следствия, 6 февраля в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы «из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое росгвардейцев расстреляли 34-летнего местного жителя, отчего тот скончался на месте.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Газета.ру».

Предположительно, речь идет об инциденте, в ходе которого был застрелен бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов. Его убили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По данным МВД, у погибшего была «давняя вражда» с двумя росгвардейцами-односельчанами из-за спорного земельного участка.

Троюродный брат убитого Рамазан Султанов также связал конфликт с земельным спором и рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль.

После произошедшего на улице Абдуллы Алиева в Махачкале собралось свыше 300 жителей села Новокули. Для недопущения эскалации конфликта на месте находились более 130 сотрудников правоохранительных органов.