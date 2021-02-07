В исправительной колонии Сент-Луиса прошла волна беспорядков

Заключенные тюрьмы Сент-Луиса устроили беспорядки. Госпитализирован сотрудник исправительного учреждения — мужчина получил легкие травмы. Более 100 человек приняли участие в столкновениях, передает телеканал «Известия». Осужденные взломали замки своих камер, вышли наружу и подожгли одно из помещений. Полиция применила против преступников слезоточивый газ. Порядок в колонии восстановлен. 55 человек перевели в изолятор с более серьезным контролем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.