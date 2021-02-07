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Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн
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Заявления Трампа о фальсификациях на выборах обошлись казне США в $519 млн

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Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на выборах главы государства, рассмотрение соответствующих исков, а также беспорядки на территории Капитолия 6 января обошлись американским налогоплательщикам в $519 млн. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей.

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«Его ложные заявления о фальсификациях на выборах вынудили местные, государственные и федеральные агентства потратить миллионы долларов на укрепление безопасности, судебные пошлины и восстановительные работы. Траты росли ежедневно, поскольку государственные структуры на всех уровнях были вынуждены задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников», — говорится в материале.

В частности, более $480 млн было использовано на развертывание военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне до середины марта в связи с угрозой новых беспорядков. Около $28 млн было потрачено на мероприятия по обеспечению безопасности перед инаугурацией президента 20 января, Еще $2,2 млн пошло на судебные разбирательства и охрану сотрудников избирательных комиссий.

Как полагает издание, финансовые последствия этих событий могут быть гораздо выше задокументированных сумм.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января. Они ворвались в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Заседание сената США по делу об импичменте пройдет 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам бывший глава государства отказался выступать на процессе.

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