Инфекционист назвал причины повторного заболевания COVID-19

Повторное заболевание COVID-19 возможно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с заболевшими, а также в случае ослабленности иммунитета из-за приема каких-либо лекарств. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков 7 февраля.

«Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа», — цитирует его «РИА Новости».

Как напомнил Тимаков, заболеваниями, которые вызывают коронавирусы, люди болеют ежегодно, а раз в 3-4 года повторяется заболевание, вызванное одним возбудителем.

Накануне Тимаков рассказал, что мутации COVID-19 чаще всего возникают у долго болеющих пациентов. Речь идет о сроке в три месяца. Такая продолжительность COVID-19 наблюдается у людей с иммунодефицитным состоянием.

Ранее, 7 февраля, стало известно, что житель Великобритании Ленни Джонс полностью пожелтел из-за редкой реакции организма на коронавирусную инфекцию. При этом мужчина стал двенадцатым пациентом с таким симптомом в стране. По словам Джонса, помимо странной кожной реакции у него наблюдалась одышка.

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