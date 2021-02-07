Трое взрослых и ребенок отравились газом в подмосковном Щелково

Четыре человека, в том числе ребенок, отравились газом в квартире в подмосковном городе Щелково, сообщает 7 февраля телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Рабочая. По предварительным данным, погибли трое, среди них есть несовершеннолетний. Еще одного человека доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Накануне прокуратура Самары начала проверку по факту отравления женщины и ее пятимесячного ребенка угарным газом. Инцидент произошел 30 ноября 2020 года. Несовершеннолетнего направили в больницу, его мама от госпитализации отказалась.