Психолог перечислил способы борьбы со стрессом в пробках

Директор Центра практической психологии Сергей Ключников перечислил несколько способов борьбы со стрессом и раздражением, которые возникают во время нахождения в автомобильных пробках.

По его словам, главное — правильно заполнить время в пути, чтобы не считать этот промежуток бесцельно потраченным.

«Нужно настроиться на терпение и постараться погасить раздражение, досаду, мысленное подталкивание себя к тому, чтобы быстрее доехать. Нужно заниматься заполнением своего внутреннего времени», — посоветовал он в беседе с RT.

В частности, специалист порекомендовал послушать музыку, аудиокниги, расслабиться и создать позитивные образы.

«Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — уверен специалист.

Если же позволить себе эмоционально реагировать на пробку, то это может говорить о неврозе и скрытой агрессии, добавил Ключников.

Ранее, в феврале, психотерапевт Алена Витшас рассказала, как справляться с тревожными состояниями и перестать расстраиваться из-за мелких неудач. По ее словам, необходимо научиться самостоятельно оказывать себе внутреннюю поддержку.

Как сообщает «Газета.ру», причиной депрессии у 80% клиентов психологов в 2020 году стал коронавирус. Пациенты рассказывают о постоянной усталости и отсутствии желания общаться с любым человеком, который может заговорить про COVID-19.