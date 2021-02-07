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Курц заявил о готовности привиться вакциной РФ при ее регистрации в ЕС

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что готов сделать прививку от коронавируса российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в Евросоюзе.

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«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», — заявил он в интервью Welt 7 февраля.

Австрийский канцлер обратил внимание, что в случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности препаратов, а не о «геополитических битвах».

Также Курц раскритиковал бюрократическую и медленную работу Европейского агентства по лекарственным препаратам, которая ведется в настоящее время для допуска вакцин на территорию Евросоюза.

Кроме того, в случае регистрации российской и китайских вакцин Евросоюзом Австрия готова организовать их производство на своей территории, добавил Курц. Он также указал на необходимость как можно быстрее получить более безопасную вакцину вне зависимости от того, кто ее разработал.

2 февраля в авторитетном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность препарата составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ, напоминает «Газета.ру».

После публикации многие страны заинтересовались российской вакциной. Уже более 19 государств одобрили «Спутник V» для использования.

«Спутник V» стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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