Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в южной части Филиппин. Об этом сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье, 7 февраля.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Давао Дель Сур. По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 04:30 UTC (07:30 мск).

«Очаг землетрясения находился на глубине 30 км», — отметили специалисты.

За последние 24 часа в радиусе 300 км от Миндоро было зафиксировано еще одно землетрясение. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

25 декабря 2020 года на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3, его эпицентр находился в море в 2,3 км северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон.