В Москве за сутки 3657 человек вылечились от COVID-19

Еще 3657 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составляет 847 822 человека.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

4 февраля мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в городе постоянно улучшается, а уровень заболеваемости COVID-19 соответствует показателям начала сентября.

В то же время градоначальник подчеркнул, что пока рано отменять ограничения на проведение массовых мероприятий, а также рекомендации для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Собянин допустил, что основные ограничения в городе могут быть сняты к маю.

Как заявил 6 февраля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в марте ежедневный прирост заболевших COVID-19 в Москве снизится до 600 человек.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Так, эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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