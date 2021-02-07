В России за сутки выявили 16 048 случаев заболевания COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 16 048 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (2028), Санкт-Петербурге (1175), Подмосковье (923).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 432 человека. Полностью выздоровели 19 884 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3 967 281. Зафиксирован 76 661 летальный исход, вылечились 3 456 210 человек.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

В конце января министр подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку предлагается сделать препаратом «Спутник V», который был разработан в центре имени Гамалеи и стал первой в РФ и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Медицинский журнал The Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Так, эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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