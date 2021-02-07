Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

В Иркутской области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Столкновение автомобилей Honda Fit и Toyota Fielder произошло недалеко от поселка Листвянка около 23:30 (18:30 мск) 6 февраля. От удара последняя выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Peugeot.

В результате происшествия водитель и трое пассажиров Honda скончались на месте. Полиция проводит проверку по факту инцидента, пишет ТАСС в воскресенье, 7 февраля.

6 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге в результате аварии с грузовиком и снегоходом погибли два человека. Грузовой автомобиль задавил людей, которые ехали на снегоходе с привязанными к нему санками.