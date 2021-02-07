Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Премьер Японии выразил сожаление об отсутствии мирного договора с РФ
Спорт
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC
Общество
Службы МЧС переведены на усиленный режим работы из-за погоды
Спорт
Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР
Мир
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
Интернет
МЧС России открыло официальное сообщество в TikTok
Общество
Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля
Наука
Ученые зафиксировали связь мутаций коронавируса с лечением плазмой
Мир
FT заявила о низкой эффективности вакцины AstraZeneca от штамма из ЮАР

Четыре человека погибли в ДТП в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Столкновение автомобилей Honda Fit и Toyota Fielder произошло недалеко от поселка Листвянка около 23:30 (18:30 мск) 6 февраля. От удара последняя выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Peugeot.

В результате происшествия водитель и трое пассажиров Honda скончались на месте. Полиция проводит проверку по факту инцидента, пишет ТАСС в воскресенье, 7 февраля.

6 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге в результате аварии с грузовиком и снегоходом погибли два человека. Грузовой автомобиль задавил людей, которые ехали на снегоходе с привязанными к нему санками.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021