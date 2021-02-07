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Эксперт оценил вероятность осуждения Трампа в рамках процедуры импичмента

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Бывший президент США вряд ли будет осужден в рамках импичмента в Сенате Конгресса. Об этом 6 февраля заявил заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

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«Я не вижу возможности того, чтобы в отношении Трампа вынесли обвинительное заключение в рамках процесса импичмента в Сенате», — приводит его слова ТАСС.

Турбер полагает, что Трамп и его сторонники раскололи Республиканскую партию, поэтому после завершения процедуры импичмента, внутри нее начнется борьба за руководство и исход этой борьбы, на сегодняшний день, неясен.

«Поляризация и популизм продолжатся какое-то время», — заключил он.

Заседание сената США по делу об импичменте бывшего президента США пройдет 9 февраля. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна — подстрекательство к мятежу и беспорядкам, которые прошли в Вашингтоне 6 января. Документ уже передан в Сенат. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы — в качестве присяжных.

Впервые в истории Соединенных Штатов один и тот же глава государства, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия, дважды подвергся процедуре импичмента. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности.

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