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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 7 февраля

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В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег ожидаются в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит –13... –11 градусов, местами образуется гололедица. В ночное время столбики термометров опустятся до –20 градусов.

Ветер будет иметь северо-западное и западное направление, скорость 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 746-748 мм ртутного столба.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что работу городских служб в столице перевели на усиленный режим из-за сильных морозов.

5 февраля метеорологи предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы, которые ожидаются 9 и 10 февраля. По данным столичного метеобюро, ночью температура воздуха может опуститься до –30 градусов, днем столбики термометров покажут от –22 до –25 градусов. В Подмосковье температура может снизиться до –27 градусов.

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