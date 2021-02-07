Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Благовещенске

Спасатели потушили пожар в жилом доме в Благовещенске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 7 февраля.

Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании на улице Пушкина, горели кладовые в подвальном помещении. К месту происшествия были направлены 20 человек и пять единиц техники. В результате инцидента пострадавших нет, однако спасатели эвакуировали из здания 20 человек.

Причина пожара устанавливается.

Накануне сообщалось о пожаре в жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области. В результате происшествия один человек погиб.